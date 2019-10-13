Everton: Kahraman Cenk Tosun

Arnavutluk karşısında attığı golle galibiyeti getiren Cenk Tosun adını elemelerin en golcü 10 ismi arasına yazdırdı. Evertonlı oyuncu, şu ana kadar eleme maçlarında 5 gol attı ve 2 gol pası verdi. 55 takım içerisinde Cenk Tosun'dan daha fazla gol atabilen 8 futbolcu bulunuyor.

Kendi takımı Everton'da şans bulamasa da Cenk Tosun'a İngiliz kulübünden de destek geldi. İngiliz ekibi Everton, Twitter'dan "Kahraman Cenk Tosun" mesajını paylaşıp oyuncusuna Fransa maçı için moral verdi.

1

Cenk Tosun bu sezon Everton'da bir türlü istediği şansı bulamıyor. Milli oyuncumuz, geride kalan haftalarda sadece 1 maçta sahaya çıkarken toplamda 35 dakika forma giydi.