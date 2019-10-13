Fransa Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Milyonlar sizinle milliler!

Grubunun 18 puanla lideri Türkiye, oynadığı 7 maçta 6 galibiyet elde ederken bir tek İzlanda'ya deplasmanda mağlup oldu. Geçtiğimiz Cuma akşamı oynanan Arnavutluk karşılaşmasını Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle kazanan millilerimiz, hem cephede terör örgütlerini temizlemek için savaşan Türk ordusuna hem de tüm milletimize moral verdi. Oyuncularımızın maçtan sonraki açıklamaları da tüyler ürpertti. Şimdi önümüzdeki Fransa sınavını da başarıyla verirsek EURO 2020'ye çok daha yaklaşacağız. Türkiye Fransa maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhteme 11'ler ve iki takımdan son gelişmeler...