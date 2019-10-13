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maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Milyonlar sizinle milliler!

Arnavutluk'u mağlup eden 'nin şimdiki rakibi dünya devi ! Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmak için yoğun çaba harcayan milliler, Paris'te oynanacak maçtan alacağı bir puanla büyük avantajı cebine koyacak. Mililerimiz, 8 Haziran'da Konya'da oynanan karşılaşmada son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup etmişti. Futbolseverler Fransa Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? yayınlanacak sorularının cevabını araştırıyor...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 12:50
Fransa Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Milyonlar sizinle milliler!

Grubunun 18 puanla lideri , oynadığı 7 maçta 6 galibiyet elde ederken bir tek İzlanda'ya deplasmanda mağlup oldu. Geçtiğimiz Cuma akşamı oynanan Arnavutluk karşılaşmasını Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle kazanan millilerimiz, hem cephede terör örgütlerini temizlemek için savaşan Türk ordusuna hem de tüm milletimize moral verdi. Oyuncularımızın maçtan sonraki açıklamaları da tüyler ürpertti. Şimdi önümüzdeki sınavını da başarıyla verirsek 'ye çok daha yaklaşacağız. Türkiye Fransa maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhteme 11'ler ve iki takımdan son gelişmeler...

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Fransa Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Milyonlar sizinle milliler!
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