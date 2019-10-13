Galler 1 - 1 Hırvatistan (MAÇ SONUCU)

EURO 2020 eleme maçları kapsamında E grubu 8. maçında Galler ile Hırvatistan'ın karşılaştığı maçta iki takımın yenişememesi sonucu 1-1'lik skorla karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Domagoj Vida, Hırvatistan takımında 90 dakikada sahada kaldı. İşte maçın detayları...

Karşılaşmanın 9. dakikasında Nikola Vlasic'in golüyle Hırvatistan, 45. dakikasında ise Bale'in golüyle iki takım devre arasına 1-1'lik beraberlikle girdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısından iki takım da gol bulamadı ve Hırvatistan ile Galler 1-1 berabere kaldı. Hırvatistan'da Domagoj Vida 90 dakika sahada kaldı.



Böylelikle Hırvatistan 14 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Galler ise puanını 8'e yükseltti.