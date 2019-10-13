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1 - 1 (MAÇ SONUCU)

UEFA EURO 2020 elemeleri E grubu 8. maçında karşı karşıya gelen Galller ile yenişemeyerek 'lik skorla berabere kalarak sahadan ayrıldı. Eski Beşiktaşlı oyuncu ise Hırvatistan takımında 90 dakika görev yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 01:29
Galler 1 - 1 Hırvatistan (MAÇ SONUCU)

EURO 2020 eleme maçları kapsamında E grubu 8. maçında Galler ile Hırvatistan'ın karşılaştığı maçta iki takımın yenişememesi sonucu 1-1'lik skorla karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Domagoj Vida, Hırvatistan takımında 90 dakikada sahada kaldı. İşte maçın detayları...

Karşılaşmanın 9. dakikasında Nikola Vlasic'in golüyle Hırvatistan, 45. dakikasında ise Bale'in golüyle iki takım devre arasına 1-1'lik beraberlikle girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından iki takım da gol bulamadı ve Hırvatistan ile Galler 1-1 berabere kaldı. Hırvatistan'da Domagoj Vida 90 dakika sahada kaldı.

Böylelikle Hırvatistan 14 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Galler ise puanını 8'e yükseltti.

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Galler 1 - 1 Hırvatistan (MAÇ SONUCU)
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