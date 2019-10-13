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Taktikleri robot verecek

Rusya Ligi ekiplerinden Parma Perm, Promobot robot koç ile sözleşme imzaladı. Robot maçlardan topladığı verileri analiz edecek

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Taktikleri robot verecek
TEKNOLOJININ ulaştığı son noktada artık yapay zeka basketbolda teknik heyete de girdi. Rus şirket Promobot tarafından geliştirilen robot koç, VTB Ligi ekiplerinden Parma Perm'in başantrenörü Kazys Maksvytis'in asistanı olarak sözleşme imzaladı. Görevleri, maçlardan veri toplamak ve analiz etmek. Sinirsel bağlantılar kullanan robot, oyuncuların istatistiksel göstergelerini yönetecek, saha içindeki en doğru dizilim kombinasyonlarını hesaplayacak ve başantrenöre veri akışı sağlayacak. Robot, sadece iç saha maçlarında kullanılacak.
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Taktikleri robot verecek
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