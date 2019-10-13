Taktikleri robot verecek

BUGÜN NELER OLDU

TEKNOLOJININ ulaştığı son noktada artık yapay zeka basketbolda teknik heyete de girdi. Rus şirket Promobot tarafından geliştirilen, VTB Ligi ekiplerinden Parma Perm'in başantrenörü Kazys Maksvytis'in asistanı olarak sözleşme imzaladı. Görevleri, maçlardan veri toplamak ve analiz etmek.Robot, sadece iç saha maçlarında kullanılacak.