Taktikleri robot verecek

TEKNOLOJININ ulaştığı son noktada artık yapay zeka basketbolda teknik heyete de girdi. Rus şirket Promobot tarafından geliştirilen robot koç
, VTB Ligi ekiplerinden Parma Perm'in başantrenörü Kazys Maksvytis'in asistanı olarak sözleşme imzaladı. Görevleri, maçlardan veri toplamak ve analiz etmek. Sinirsel bağlantılar kullanan robot, oyuncuların istatistiksel göstergelerini yönetecek, saha içindeki en doğru dizilim kombinasyonlarını hesaplayacak ve başantrenöre veri akışı sağlayacak.
Robot, sadece iç saha maçlarında kullanılacak.