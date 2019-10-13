UEFA'dan skandal açıklama

A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta golün ardından oyuncularımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize gönderdiği selam, UEFA'yı da rahatsız etti! UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, skandal bir açıklama yaptı. Townsend, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim" sözleriyle büyük tepki çekti.

DİLLERİNE VURDU!

MEHMETÇİK, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere dünyayı dar ederken terör destekçilerinin dili de iyice uzadı. İtalya'da ırkçı söylemleri ile tanınan senatör Roberto Calderoli, harekata destek veren milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ı hedef göstererek, "Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak istiyorlarsa evleri İstanbul ya da Ankara'ya dönsünler. Türkiye'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır" derken, iki oyuncunun sözleşmelerinin feshedilmesi için de Roma ile Juventus'a çağrıda bulundu.