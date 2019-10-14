Bir başka Fenerbahçe

BUGÜN NELER OLDU

igde maç başına 18 şut atan Fenerbahçe, bu alanda 11.2'lik değere sahip olan Galatasaray'dan %60 oranında daha fazla şut attı. Bu şutlardan maç başına 1.57 gol bulan sarı-lacivertlere karşın Galatasaray'ın maç başına gol ortalaması 0.86 oldu.* Fenerbahçe şut pası (12.29), kafa şutu (2.29), başarılı dripling (19), atak aksiyonları (74.57), başarılı atak aksiyonları (32.57) gibi önemli değerlerde de ezeli rakibine fark attı.ki ekibin pas performansları incelendiğinde ise Fenerbahçe'nin 13 önemli değerde de üstünlük sağladığı görülmekte. Buna göre Kanarya; pas, başarılı pas, şut pası, başarılı akıllı pas, rakip 3. bölgede yapılan pas ve bunlarda yapılan başarı, anahtar paslar, uzun paslar, uzun pas başarısı, orta ve başarılı orta karnesinde Galatasaray'ı geride bıraktı.* Comparisonator verilerine göre 20 saniye içinde şuta yol açan rakip yarı sahada top kazanma değeri F.Bahçe'de 5.57 olurken, bu kritik değer Galatasaray'da ise 4.86'da kaldı. Bu karnenin tam tersi olan kendi kalesine 20 saniye içinde şuta neden olan top kaybı değeri ise Fenerbahçe'nin 3.71, Galatasaray'ın ise 4.71 olarak hesaplandı.