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ve Ankaragücü'ne tahsis edildi

Ankara , 3 yıllığına başkentin Süper Lig temsilcileri ve 'ne tahsis edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 17:20
Eryaman Stadı Gençlerbirliği ve Ankaragücü'ne tahsis edildi

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav ve MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede Cavcav ile Yiğiner, Eryaman Stadı'nı 3 yıllığına başkentin sarı-lacivertli ve kırmızı-siyahlı ekiplerine tahsis eden protokole imza attı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, protokolün her iki kulüp için de hayırlı olmasını temenni ederek, başkent ekiplerine başarı dileklerinde bulundu.

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Eryaman Stadı Gençlerbirliği ve Ankaragücü'ne tahsis edildi
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