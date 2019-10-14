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Eleme maçları H Grubu: 'nin puanı kaç ve kaçıncı sırada? İşte detaylar

EURO H Grubu'nda A bugün ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar karşılaşmada 81. dakikada ile bulduğu golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Fransa'nın tek golü ise 76. dakikada 'tan geldi. Bu mücadelenin sonra ermesinin ardından birçok kişi Elemeleri puan durumu bilgilerini merak etmeye başladı. Peki, H grubunda son oynanan maçların ardından kaçıncı sırada? İşte güncel ...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 23:57 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 23:58
EURO 2020 Eleme maçları Puan Durumu Tablosu H Grubu: Türkiye'nin puanı kaç ve kaçıncı sırada? İşte detaylar

EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız bugün H grubundaki sekizinci maçında Fransa'ya konuk oldu. Stade de France stadında oynanan mücadelede Fransa ekibinin 76. dakikada Olivier Giroud'un golüne karşılık ay yıldızlı ekibimizden Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golle beraberlikle sonuçlandı. Peki, EURO 2020 Elemeleri H grubunda puan durumu tablosu nasıl şekillendi?

EURO 2020 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynana son maçların ardından puan durumu da büyük merak konusu oldu.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Bugün oynana maçların ardından son puan durumu tablosu şöyle;

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EURO 2020 Eleme maçları Puan Durumu Tablosu H Grubu: Türkiye'nin puanı kaç ve kaçıncı sırada? İşte detaylar
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