Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fransa-Türkiye maçına doğru: Türk taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek sloganları

Fransa-Türkiye maçına doğru: Türk taraftarlardan 'na destek sloganları

H Grubu'nda Fransa'nın Türkiye'i konuk edeceği maç öncesinde Türk taraftarlar stadın önünde coşkulu biçimde Türkiye lehine sloganlar attı ve ay-yıldızlı bayraklar taşıdı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan taraftarlar, 'nda destek mesajı verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 20:10

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşılaşacak Türk Milli Takımı taraftarları stadın önünde takımlarına destek sloganları attı.

Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'a akın eden Türk taraftarları, dev Türk bayrakları eşliğinde coşkulu şekilde milli takımı tezahüratlarla destekledi.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan taraftarlar, Türkiye'nın güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Fransa ile Türkiye arasında yapılacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa-Türkiye maçına doğru: Türk taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek sloganları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN