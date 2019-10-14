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'den Fransız gazeteciye tokat gibi cevap! "Biz savaşta değiliz..."

A Milli Takımımızın bu akşam ile oynayacağı karşılaşma öncesi , basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç futbolcu, Fransız bir gazetecinin Barış Pınarı Harekatı hakkındaki sorusuna ders niteliğinde cevap verdi.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 11:22
İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye tokat gibi cevap! Biz savaşta değiliz...

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bugün deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda , maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye tokat gibi cevap! "Biz savaşta değiliz..."
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