İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye tokat gibi cevap! "Biz savaşta değiliz..."

A Milli Takımımızın bu akşam Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesi İrfan Can Kahveci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç futbolcu, Fransız bir gazetecinin Barış Pınarı Harekatı hakkındaki sorusuna ders niteliğinde cevap verdi.
Giriş Tarihi: 14.10.2019 11:21Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 11:22
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bugün deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.