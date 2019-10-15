Adalı durmak bilmiyor!

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Beşiktaş'ta Başkan adaylarından Serdal Adalı, şehir gezilerine devam ediyor. İzmir'de yaptığı görüşmelerin ardından Antalya'ya gden Adalı, derneklerle buluşmalar gerçekleştirdi. Adalı'nın özellikle Anadolu'daki yüksek üyeli derneklerin desteğini aldığı iddia ediliyor.eski yöneticisi Mete Vardar, hiçbir adayın yönetim kurulu listesinde olmayacağını açıkladı. Vardar, İnstagram hesabından şu mesajı paylaştı: "Başkan adaylarının listelerinde adımı görmek bir Beşiktaş aşığı olarak şahsımı çok mutlu edip gururlandırdı. Ancak daha önce de belirttiğim gibi hiçbir listede olmayacağımı kez daha duyurmak isterim."