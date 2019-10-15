Deschamps: Mert Günok’u geçemedik

BUGÜN NELER OLDU

Özellikle ilk yarıda 25 dakikada yaptığı 5 kurtarışla maça tutunmamızı sağlayan kaleci Mert Günok, Deschamps'tan büyük övgü aldı. Fransa Milli Takım hocası, "Gole kadar gerekenleri yaptık. Ama Mert Günok çok iyiydi ve harika kurtarışlar yaptı. Pozisyonlarımız vardı ama izin vermedi" dedi. Gecenin kahramanı Mert ise duygularını şöyle dile getirdi: "Gönül isterdi ki burada kazanıp garantileyelim. Ancak burada uzun süredir kimsenin yapamadığını yapıp dünya şampiyonundan puan aldık. Bu 1 puan bize kapıyı aralayabilir. Bu zorlu günlerde ülkemize ve askerlerimize bir moral verebildiysek ne mutlu bize."EURO 2020 eleme gruplarında dün oynanan maçlarda en fazla kurtarış yapan kaleci, Ukraynalı Pyatov ile birlikte Mert Günok (9) oldu.