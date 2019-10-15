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İkiyüzlü Fransızlardan, A Millilerin asker selamına sansür!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Fransa deplasmanında beraberlik golü sonrası taraftarına koşarak veren A 'ın bu sevincini Fransız rejisi görmezden geldi. Fransız futbolcuların 2018'de Macron'a karşı asker selamı vermesi ise günlerde Fransız medyasında yer bulmuştu. İşte Fransa'nın ikiyüzlülüğünü ortaya koyan kareler...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 12:01
İkiyüzlü Fransızlardan, A Millilerin asker selamına sansür!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında dün gece Paris deplasmanında Fransa'ya konuk olan A Milli Takım, sahadan 1 puanla ayrılarak 2020 yolunda büyük bir avantaj elde etti.

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İkiyüzlü Fransızlardan, A Millilerin asker selamına sansür!
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