Mertçe oynadık zirveyi vermedik

KAAN AYHAN FRANSIZLARI SEVİYOR
Alman ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan dün umutlarımızı yeşerten isim oldu. 53. dakikada Zeki'nin yerine oyuna giren gurbetçi yıldız, Konya'daki maçta olduğu gibi Fransa filelerini havalandırdı. 24 yaşındaki stoper ay-yıldızlı formayla gol sayısını 3'e çıkardı. Diğer golünü ise Moldova'ya atmıştı.
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EURO 2020 elemelerinde en fazla kafa golü atan ülke Türkiye (8) olurken, Fransa'nın elemelerde yediği iki kafa golü de Kaan Ayhan'dan geldi.
AYDINLIĞA GİDİYORUZ
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Fransa bizden daha iyi oynadı ama biz istediğimizi aldık. Türk taraftarların desteği müthişti. Allahıma şükrediyorum ve oyuncularımı alınlarından öpüyorum.
İzlanda ve Andorra'yı yendiğimizde gruptan lider çıkarız. Ekonomi, siyasi her alanda karanlıktan aydınlığa gidiyoruz"
dedi. Güneş, şöyle devam etti: "Asker selamı şiddeti ortaya çıkarmak için yapılan bir şey değil. Askerlerimize sahip çıkma duygusunu yaşıyoruz. Biz saldırılara karşı kendimizi koruyoruz."
KRİTİK KASIM
Grupta düğüm 14 ve 17 Kasım'da oynanacak maçların ardından çözülecek. Deplasmanda 2-1 yenildiğimiz İzlanda ile Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım Perşembe günü yapacağımız mücadele ikili averaj açısından önem taşıyor. Ancak bu karşılaşmada alacağımız bir puan EURO 2020'ye katılmamıza yetecek.
KALAN MAÇLAR
14 Kasım Perşembe
20.00 TÜRKİYE
-İzlanda
22.45 Fransa-Moldova
22.45 Arnavutluk-Andorra
17 Kasım Pazar
22.45 Moldova-İzlanda
22.45 Andorra-TÜRKİYE
22.45 Arnavutluk-Fransa
'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE'
A Milli Takım'ın defansında rakiplerin korkulu rüyası olan Merih Demiral dün geceye iyi futboluyla damga vurdu. Yıldız futbolcu karşılaşma sonrası, "Ben tek bir şey diyeceğim. Ne mutlu Türküm diyene. Çok gururluyuz, mutluyuz. Taraftarımız burada bizi yalnız bırakmadı. Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonası'na katılacağız" dedi.
İZLANDA İZ PEŞİNDE
Grubun diğer maçlarında İzlanda, Andorra'yı Arnor Sigurdsson (38) ve K. Sigthorsson'un (65) golleriyle 2-0 yendi. Arnavutluk ise deplasmanda Moldova'ya patladı: 4-0.
FRANSIZ SANSÜRÜ!
A Milli Takım futbolcuları Kaan Ayhan'ın golü sonrası Arnavutluk maçında olduğu gibi asker selamı verdi. Ancak bu sevinç Fransız rejisi tarafından sansürlenip ekrana getirilmedi.
İLK BERABERLIK
Fransa ile Türkiye birbirine üstünlük sağlayamayınca grupta ilk kez bir maç berabere bitti.