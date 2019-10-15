Mertçe oynadık zirveyi vermedik

İZLANDA

BUGÜN NELER OLDU

Alman ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan dün umutlarımızı yeşerten isim oldu. 53. dakikada Zeki'nin yerine oyuna giren gurbetçi yıldız, Konya'daki maçta olduğu gibi Fransa filelerini havalandırdı. 24 yaşındaki stoper ay-yıldızlı formayla gol sayısını 3'e çıkardı. Diğer golünü ise Moldova'ya atmıştı.EURO 2020 elemelerinde en fazla kafa golü atan ülke Türkiye (8) olurken, Fransa'nın elemelerde yediği iki kafa golü de Kaan Ayhan'dan geldi.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Fransa bizden daha iyi oynadı ama biz istediğimizi aldık. Türk taraftarların desteği müthişti.İzlanda ve Andorra'yı yendiğimizde gruptan lider çıkarız.dedi. Güneş, şöyle devam etti: "Asker selamı şiddeti ortaya çıkarmak için yapılan bir şey değil. Askerlerimize sahip çıkma duygusunu yaşıyoruz. Biz saldırılara karşı kendimizi koruyoruz."Grupta düğüm 14 ve 17 Kasım'da oynanacak maçların ardından çözülecek. Deplasmanda 2-1 yenildiğimiz İzlanda ile Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım Perşembe günü yapacağımız mücadele ikili averaj açısından önem taşıyor. Ancak bu karşılaşmada alacağımız bir puan EURO 2020'ye katılmamıza yetecek.20.00-İzlanda22.45 Fransa-Moldova22.45 Arnavutluk-Andorra22.45 Moldova-İzlanda22.45 Andorra-22.45 Arnavutluk-FransaA Milli Takım'ın defansında rakiplerin korkulu rüyası olan Merih Demiral dün geceye iyi futboluyla damga vurdu. Yıldız futbolcu karşılaşma sonrası, "Ben tek bir şey diyeceğim. Ne mutlu Türküm diyene. Çok gururluyuz, mutluyuz. Taraftarımız burada bizi yalnız bırakmadı. Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonası'na katılacağız" dedi.Grubun diğer maçlarında İzlanda, Andorra'yı Arnor Sigurdsson (38) ve K. Sigthorsson'un (65) golleriyle 2-0 yendi. Arnavutluk ise deplasmanda Moldova'ya patladı: 4-0.A Milli Takım futbolcuları Kaan Ayhan'ın golü sonrası Arnavutluk maçında olduğu gibi asker selamı verdi. Ancak bu sevinç Fransız rejisi tarafından sansürlenip ekrana getirilmedi.Fransa ile Türkiye birbirine üstünlük sağlayamayınca grupta ilk kez bir maç berabere bitti.