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Milan, ’i takibe aldı

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Davide Calabria'dan memnun olmayan ve savunmaya takviye yapmaya karar veren Milan, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli futbolcumuz Zeki Çelik için harekete geçti. Tuttosport'ta yer alan habere göre; İtalyan devinin scout ekibi, dün gece oynanan Fransa-Türkiye maçında milli futbolcuyu izledi. Zeki, 2018 yazında İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon Fransa'da 7 maçta 630 dakika görev yapan Zeki, oynadığı futbolla alkış topladı.
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Milan, Zeki Çelik’i takibe aldı
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