Milan, Zeki Çelik’i takibe aldı

BUGÜN NELER OLDU

Davide Calabria'dan memnun olmayan ve savunmaya takviye yapmaya karar veren Milan, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli futbolcumuz Zeki Çelik için harekete geçti. Tuttosport'ta yer alan habere göre;Zeki, 2018 yazında İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon Fransa'da 7 maçta 630 dakika görev yapan Zeki, oynadığı futbolla alkış topladı.