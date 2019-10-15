Milan, Zeki Çelik’i takibe aldı

Davide Calabria'dan memnun olmayan ve savunmaya takviye yapmaya karar veren Milan, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli futbolcumuz Zeki Çelik için harekete geçti. Tuttosport'ta yer alan habere göre; İtalyan devinin scout ekibi, dün gece oynanan Fransa-Türkiye maçında milli futbolcuyu izledi.
Zeki, 2018 yazında İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon Fransa'da 7 maçta 630 dakika görev yapan Zeki, oynadığı futbolla alkış topladı.