‘Onyekuru transferi önümüzdeki ay netleşir’

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Monaco forması giyen Henry Onyekuru'nun devre arasında G.Saray'a döneceği iddialarına oyuncunun menajeri William D'Avila yanıt verdi. Transferle ilgili kararın Monaco'da olduğunun altını çizen D'Avila, "Onyekuru, Galatasaray'da harika bir sezon yaşadı. Galatasaray'a karşı o açıdan pozitif. Önümüzdeki ay bu durum netleşir. Transfer döneminde Galatasaray'ı arzu ediyordu. Ama transferi sonuçlandıran Monaco oldu. Monaco ile iyi ilişkilerim var ama transfer adına kesin konuşmak için erken" diyerek Galatasaray'a açık kapı bıraktı.GALATASARAY'IN Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid, iki sakatlık haberiyle sarsıldı. İspanyol ekibinin iki yıldızı Luka Modric ve Gareth Bale, EURO 2020 elemelerinde Galler ile Hırvatistan'ın 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikalarında sakatlık geçirdi. Bale ve Modric'in 22 Ekim Salı günü, Türk Telekom Stadyumu'nda forma giyemeyeceği bildirildi. İspanyol basınından AS Gazetesi de, iki futbolcunun durumunun ciddi olduğunu yazdı.SARI-kırmızılılar, Süper Lig'de 7 hafta sonunda Passolig'de de lider durumda. Toplamda 1 milyon 16 bin 828 e-bilet sayısına ulaşan G.Saray ilk sırada yer alırken, bu sezon sattığı 52 bin 497 Passolig ile de yine zirvede. Ayrıca yönetim de geride kalan 1.5 sezonda 123 loca satmayı başardı. Boşta kalan 26 locayı ise maç maç kiralayan yönetim Real Madrid maçında da tamamını satıp 50 bin taraftar bekliyor