Parıs’i fethettik

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'nın başkenti Paris dün tarihi bir gün yaşadı… Türkiye'den maçı izlemek için gelen 4 bine yakın Türk'ün yanı sıra Avrupa'nın dört bir yanından Türk taraftarlar Paris'e akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren maçın havası sokaklarda hissedilirken Paris caddeleritezahüratları ile inledi. Fransız polisinin yoğun güvenlik önlemleri göze çarparken karşılaşma öncesinde hem Paris'te hem de Stade de France çevresinde en ufak bir olay bile yaşanmadı.BULABILDIKLERI her tribünden bilet alan Türk taraftarların stat içindeki hakimiyeti ise görülmeye değerdi.Fransızların en büyük korkusu olan milli marşları La Marseillaise'in ıslıklanması ise gerçekleşmedi.FRANSIZ güvenlik güçlerinin önlemine rağmen, terör örgütü yandaşları, paçavraları ile stada girmeyi başardı. Maçın sonunda tribünlerde örgüt propagandası yapmak isteyenlere en güzel yanıt Türkler'den geldi. Taraftarlarımız, örgüt flaması açmak isteyen örgüt sempatizanlarına izin vermedi ve ellerinden paçavralarını aldı ve yırtarak attı. Polisin gelmesine gerek kalmadıFransız basını, Türkiye'nin Paris'teki direnişini manşetlerine taşıdı. Ay-yıldızlı ekibimizin savunmasını öne çıkaran Fransızlar, olay çıkmamasına da vurgu yaptı:"Atmosfer sıcaktı ancak kötü bir olay olmadı. Bu akşam Stade de France'ta Fransız ve birçok Türk taraftar olay çıkarmadan ve milli marşlara saygı duyarak kendi takımlarını desteklediler.""Türkiye karşısında goller kaçırdık, artık tur biletini almamız için diğer maçları kazanmalıyız.""Maviler, Türkiye tarafından durduruldu. Bizim için artık EURO 2020 bileti beklemek zorunda."Karşılaşma öncesinde Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps tribündeki Türk taraftarları böyle izledi...