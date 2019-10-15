Pençesini arıyor

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Falcao'yu renklerine bağlamasına rağmen geride kalan 7 haftada gol sorununa çare bulamadı.Sakatlıklar ve teknik tercihler nedeniyle gol yollarının ustası Radamel Falcao'yu da henüz kullanamayan sarı-kırmızılılar, orta sahadaki olumlu rakamlarını hücuma ve skora yansıtamıyor.Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yıl maç başına 13.1 şut, 4.9 isabetli şut ve 2.12 gol ortalamasını, bu sezon maç 11.2 şut, 4,4 isabetli şut ve 0.86 gol değerine düşürdü.gol karnesini artıramayan Cimbom, maç başına başarılı atak aksiyonu değerini degeriletti. 2017-18 sezonunda maç başınaolan başarılı atak aksiyonu Comparisonator verilerine göre üç sezondaCimbom, Falcao'nun dönüşünü dört gözle beklerken yıldız oyuncu dün de idmana çıkmadı ve resmi sitedenbilgisi geçildi. Kasımpaşa ve Club Brugge maçlarında 90 dakika oynadıktan sonra Malatya'da dinlendirilen Falcao, Fenerbahçe ve PSG'ye karşı ilk 11'deydi.Cuma günkü Sivas maçını kaçıracak olan Falcao, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid sınavına yetiştirilmeye çalışılıyor.