Tarihe kara leke

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Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren Enver Cenk Şahin, kulübü St.Pauli tarafından kadro dışı bırakıldı. Alman kulübü Cenk'in ülkesine desteğine tepki gösterirken dün yapılan açıklama ile oyuncunun bundan sonra antrenmanlarda ve maçlarda takımda olmayacağını duyurdu. Terör örgütüne yönelik herakâtı savunan oyuncunun kadro dışı bırakılma sebebini ise St.Pauli, 'kulübün değerlerine aykırı davranış' olarak duyurdu. Enver Cenk Şahin'e başka takımla maça ve idmana çıkma izni de verilirken Alman kulübünün bu tavrı sonrasında Türkiye'den tepki yağdı.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enver Cenk Şahin'i telefonla arayarak futbolcuyu milli duruşundan dolayı tebrik edip destek mesajı verdi. Kasapoğlu, Cenk Şahin ile Türkiye'de görüşeceğini açıkladı.Enver Cenk Şahin'in attığı bu mesaja verilen ceza sonrasında sadece Türkler değil, Alman taraftarlar da karara tepki gösterdi...Enver Cenk Şahin'e eski kulübü Başakşehir başta olmak üzere Türkiye'deki birçok kulüp destek mesajlarını iletti.