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‘Aslan’ payı yok!

A zaferden zafere koşarken, burukluk yaşıyor. Bir zamanlar ay-yıldızlı ekibin iskeletini oluşturan sarı-kırmızılılar, artık ilk 11'e bile giremiyor. elemelerinde 8 maçın birinde bile tek bir Galatasaraylı oynamadı

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019
‘Aslan’ payı yok!
Milli Takım'ın geçmişteki başarılarında Galatasaray'ın iskeleti hep göze çarptı. Sarı-kırmızılı kulüp altyapıdan çıkardığı oyuncularla da her dönem ay-yıldızlıların kilit oyuncularını oluştururken bu kez ise durum farklı. Galatasaray, Şenol Güneş ile Euro 2020 elemelerinde tarih yazan Türkiye'nin grubunda oynadığı 8 maçta bir tane bile futbolcusunun olmamasının burukluğunu yaşıyor. Emre Taşdemir ve Ömer Bayrak sol bek alternatifleri olarak 2'şer eleme maçında kulübede oturdular ancak hiç süre alamadılar.
Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı isimler Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Emre Mor ve Adem Büyük ise uzun süredir aday kadrodan davet almıyor. Adem 2013, Emre Mor 2016, Selçuk ve Ahmet 2017, Şener 2018'den beri Türkiye formasına hasret. Emre Akbaba da sakatlığı nedeniyle Milli Takım'dan uzak kaldı. Yeni transferlerden Taylan Antalyalı ise alt yaş kategorilerinde görev yapsa da A takım düzeyinde milli olamadı.
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‘Aslan’ payı yok!
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