‘Aslan’ payı yok!

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım'ın geçmişteki başarılarında Galatasaray'ın iskeleti hep göze çarptı. Sarı-kırmızılı kulüp altyapıdan çıkardığı oyuncularla da her dönem ay-yıldızlıların kilit oyuncularını oluştururken bu kez ise durum farklı. Galatasaray, Şenol Güneş ile Euro 2020 elemelerinde tarih yazanEmre Taşdemir ve Ömer Bayrak sol bek alternatifleri olarak 2'şer eleme maçında kulübede oturdular ancak hiç süre alamadılar.Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı isimler Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Emre Mor ve Adem Büyük ise uzun süredir aday kadrodan davet almıyor.Türkiye formasına hasret. Emre Akbaba da sakatlığı nedeniyle Milli Takım'dan uzak kaldı.