Cenk sahıpsız değıldir

M.Başakşehir'le idmana çıkacak

BARIŞ Pınarı Harekâtı'na destek verdiği paylaşımdan sonra Almanya 2. Lig takımı St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin dün önce Başakşehir'i ziyaret etti. Başkan Göksel Gümüşdağ, "Bizimle idman yapacak. Ocak ayında gelmek isterse kapımız açık. Yaptığı paylaşımdan gurur duyduk" diye konuştu.

Tarih sayfalarında şerefle anılacak

GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu genç oyuncuya şu sözlerle destek verdi: "Biz kendisinin yanındayız. Bugünleri tarih yazıyor. Gerek Enver Cenk arkadaşımız, gerek diğer sporcularımız tarihin sayfalarında şanla, şerefle anılacak. Haksızlık yapanlar, gerçeklere gözlerini kapatanlar hafızalarda utançla yer alacak."