Emre Akbaba müjdesi

Galatasaray, Cuma günü oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takımda sevindirici bir gelişme yaşandı. Geçen sezon ligin 33. haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba, dün fizyoterapist eşliğinde topla çalışmalara başladı.
FALCAO SESSİZ SEDASIZ!
Sarı-kırmızılı takımda Radamel Falcao'nun da fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı açıklandı. Önceki gün sakatlığı nedeniyle idmana çıkmayan Kolombiyalı dün takımdan ayrı çalışırken oyuncu için fotoğraf paylaşımı ise yapılmadı.