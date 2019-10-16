Emre Akbaba müjdesi

FALCAO

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, Cuma günü oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takımda sevindirici bir gelişme yaşandı. Geçen sezon ligin 33. haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba, dün fizyoterapist eşliğinde topla çalışmalara başladı.Sarı-kırmızılı takımda Radamel Falcao'nun da fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı açıklandı. Önceki gün sakatlığı nedeniyle idmana çıkmayan Kolombiyalı dün takımdan ayrı çalışırken oyuncu için fotoğraf paylaşımı ise yapılmadı.