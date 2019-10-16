Galatasaray'da "milli" hüsran!

A Milli Takım zaferden zafere koşarken, Galatasaray burukluk yaşıyor. Bir zamanlar ay-yıldızlı ekibin iskeletini oluşturan sarı-kırmızılılar, artık ilk 11'e bile giremiyor. Euro 2020 elemelerinde 8 maçın birinde bile tek bir Galatasaraylı oynamadı.
Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:03Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 10:05
Milli Takım'ın geçmişteki başarılarında Galatasaray'ın iskeleti hep göze çarptı. Sarı-kırmızılı kulüp altyapıdan çıkardığı oyuncularla da her dönem ay-yıldızlıların kilit oyuncularını oluştururken bu kez ise durum farklı.