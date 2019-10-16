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'da "milli" hüsran!

A zaferden zafere koşarken, burukluk yaşıyor. Bir zamanlar ay-yıldızlı ekibin iskeletini oluşturan sarı-kırmızılılar, artık ilk 11'e bile giremiyor. Euro 2020 elemelerinde 8 maçın birinde bile tek bir Galatasaraylı oynamadı.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 10:05
Galatasaray'da milli hüsran!

'ın geçmişteki başarılarında 'ın iskeleti hep göze çarptı. Sarı-kırmızılı kulüp altyapıdan çıkardığı oyuncularla da her dönem ay-yıldızlıların kilit oyuncularını oluştururken bu kez ise durum farklı.

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Galatasaray'da "milli" hüsran!
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