Galatasaray'da "milli" hüsran!

Milli Takım'ın geçmişteki başarılarında Galatasaray'ın iskeleti hep göze çarptı. Sarı-kırmızılı kulüp altyapıdan çıkardığı oyuncularla da her dönem ay-yıldızlıların kilit oyuncularını oluştururken bu kez ise durum farklı.