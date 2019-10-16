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Griezmann'ın asker selamını ne çabuk unuttunuz! İkiyüzlü buna ne cevap verecek?

A Milli Takımımızın, karşısında aldığı 1-1'lik beraberlik ve liderliğini koruması, Fransızların zoruna gitti. Oyuncularımızın Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere moral olması için yaptıkları asker selamını sindiremeyen Fransızlar bizi, UEFA'ya şikayet etmeye başladı. Ancak kendi geçmişlerine bakmadan yaptıkları bu hamle ellerinde patladı. Şimdi söz sırası bizde ve soruyoruz...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 11:12
Griezmann'ın asker selamını ne çabuk unuttunuz! İkiyüzlü Fransa buna ne cevap verecek?

Olacak şey değil! Spor Bakanı Roxana Maracineanu, millilerimizin verdiği asker selamını bahane ederek, UEFA'yı ülkemize yaptırımda bulunmaya çağırdı.

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Griezmann'ın asker selamını ne çabuk unuttunuz! İkiyüzlü Fransa buna ne cevap verecek?
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