Hepinize selam yola devam!

Duruşumuz net. Kime şikâyet ederseniz edin, Türkiye mücadelesinde sonuna kadar haklı. Grubu lider bitirip EURO 2020'ye selam çakacağız.

LİDER OL, TARİH YAZ

AMilli Takım, son iki haftaya girilen elemelerde kayıp yaşamaması durumunda tarihi bir başarıya imza atacak. Ay-yıldızlı ekip, H Grubu'nu lider tamamlarsa tarihinde elemelerden katıldığı 6. büyük turnuvaya ilk kez lider unvanıyla gidecek. Daha önce 1 Dünya Kupası ve 4 Avrupa Şampiyonası'na katılan Milliler, bu organizasyonların elemelerini hiç lider tamamlayamadı.

5. AVRUPA ŞAMPİYONASI

1996, 2000 ve 2008 Avrupa Şampiyonalarına elemeleri ikinci bitirerek giden ay-yıldızlı takım, 2016 Avrupa Şampiyonası'na ise en iyi grup üçüncüsü olarak katılmıştı. Türkiye, üçüncü tamamladığı 2002 Dünya Kupası'na ise elemeleri ikinci tamamlayıp play-off oynama hakkı elde ederek gitmişti. A Milli Takım, grubu ilk 2'de bitirirse tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yerini alacak.

1 PUAN YETERLI AMA...

14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile maç yapacak Milliler, İzlanda'dan 1 puan alması durumunda EURO 2020'ye katılmayı garantileyecek. İzlanda'ya kaybetmesi halinde, deplasmandaki Andorra mücadelesinde galibiyet arayacak. Milliler, Avrupa Şampiyonası biletini alırsa 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra EURO 2020'de de mücadele edecek.

KÜSTAH BİLD

A Milli Takımımız, Fransızların maç öncesi "UEFA'ya şikâyet ederiz" tehdidine rağmen dik duruş göstererek beraberlik golü sonrası asker selamı verdi. Bu selam, Alman Bild gazetesinde skandal bir başlıkla yer buldu. "Avrupa Şampiyonası'nda Skandal Akşam" başlığını atan gazete, sevincimizi Bulgar ırkçılarının selamıyla aynı haberde yorumladı. Bulgar taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle Bulgaristan-İngiltere maçının iki kez durdurulduğu hatırlatılan haberin fotoğraf altında ise "Türkler, Suriye saldırısını selamladı, Hitler Bulgaristan'da selamlandı" denildi. UEFA'nın geçmişte bu tarz hareketler için ağır cezalar verdiği de haberde hatırlatıldı.

FRANSIZLAR

TÜRKLER MAÇI YAŞADI

LE PARISIEN: Fransa'yı sevdik ama beğenmedik… Türkler gol attıktan sonra korkulanı yaptı, asker selamı verdi. LE FIGARO: Skandal! Türkler asker selamı verdi. L'EQUIPE: Stade de France Türk taraftarlarla kaplıydı. İnanılmaz bir çılgınlık vardı. Türk taraftarlar maçı adeta yaşadı ve hiç olay olmadan bitti. Geopolitik bir dramatik maçta Türkler zafer kazandı.

İTALYANLAR

HAREKÂTA DESTEK OLDULAR

CORRIERE DELLO SPORT: Türk oyuncular, Kuzey Suriye'deki harekâta destek oldular.

TUTTOSPORT: UEFA hemen karar vermeli! İstanbul'da final yok!

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Türkiye'ye Avrupa Birliği tarafından ibretlik yaptırımlar uygulanmalı.

İNGILIZLER

FRANSA'NIN ÜZERİNDELER

DAILY MAIL: Türkiye Fransa'nın üzerinde. Beraberlik golü sonrası verilen asker selamı, UEFA ile suların ısınmasına neden olabilir.

HOLLANDALILAR

ASKERLERINE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

VOETBALL: Türkiye selamı ile UEFA'ya karşı penaltı yaptı.

DE TELEGRAAF: Milli takım teknik direktörü Askerlerine selam verdi, övgüler yağdırdı.

Portekiz A BOLA gazetesi ise "Türkiye, politik tavrına devam etti" başlığını attı.