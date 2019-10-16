Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İran’dan skandal karar! Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen futbolcu Mehdi Bebri'yi cezalandırdılar!

’dan skandal karar! Harekatı'nı destekleyen futbolcu 'yi cezalandırdılar!

Futbol Federasyonu, Harekatı'nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan futbolcu 'ye sahalardan men cezası verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 11:00
İran’dan skandal karar! Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen futbolcu Mehdi Bebri'yi cezalandırdılar!

İran Futbol Federasyonu (FFIRI), Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan futbolcu Mehdi Bebri'ye sahalardan men cezası verdi.

Federasyona ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Reformist Millet Birlik Partisi üyesi Muhammed Rıza Tacirniya paylaşımının ardından Bebri'yi tehdit etmişti.

Almanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Fransa... Türkiye'ye karşı hepsi birleşti! Skandal manşetler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
İran’dan skandal karar! Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen futbolcu Mehdi Bebri'yi cezalandırdılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN