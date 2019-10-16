‘İstifa et Eşref Hamamcıoğlu’

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Galatasaray Yönetim Kurulu, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti. Resmi siteden yapılan açıklamada başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kuruluna yönelik sözleri eleştirilen Hamamcıoğlu için şu ifadeler kullanıldı: "Hem Başkanlık makamının kutsallığından, yüceliğinden, saygı gösterilmesi gerekliliğinden bahsedip hem de muhalefet lideri gibi, seçilmiş Başkan ve Yönetim Kurulu'na karşı hakarete varan söylemlerine devam eden,Bu nedenlerden dolayı, Yönetim Kurulu olarak Divan Kurulu Başkanı