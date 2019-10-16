Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > ‘İstifa et Eşref Hamamcıoğlu’

‘İstifa et

Başkan ve yönetimi, Divan Kurulu Başkanı için zehir zemberek bir bildiri yayınladı

Giriş Tarihi: 16.10.2019
‘İstifa et Eşref Hamamcıoğlu’
Galatasaray Yönetim Kurulu, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti. Resmi siteden yapılan açıklamada başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kuruluna yönelik sözleri eleştirilen Hamamcıoğlu için şu ifadeler kullanıldı: "Hem Başkanlık makamının kutsallığından, yüceliğinden, saygı gösterilmesi gerekliliğinden bahsedip hem de muhalefet lideri gibi, seçilmiş Başkan ve Yönetim Kurulu'na karşı hakarete varan söylemlerine devam eden, sürekli rol çalma görüntüsü veren Divan Kurulu Başkanı her açıdan kulübümüze zarar verdiği gibi meşruiyetini de yitirmiştir. Bu nedenlerden dolayı, Yönetim Kurulu olarak Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet ediyoruz."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
‘İstifa et Eşref Hamamcıoğlu’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN