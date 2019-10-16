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Sansür, aşkımızı engelleyemez

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Sansür, aşkımızı engelleyemez

ASKER selamına sansüre vatandaşlar asker selamı ile cevap verdi. Ramazan Asan, "Hiç kimse Türkiye'nin zaferine ve Mehmetçiğine gösterdiği selam saygısını sansürleyemez" dedi. Murat Meral "Milli duygularla futbolcularımızın verdiği asker selamını TV'nin vermemesi bizim Mehmetçik ve ülke aşkımızı engelleyemez. Onlar selamı göstermeseler de dünyanın her tarafında bulunan insanlarımız Mehmetçiklerimize verilen selamı kalplerinde hissetmişlerdir" diye konuştu. Türkiye'nin dört bir yanından da millilere selamlı destek geldi. Amasya'da Vali Osman Varol, Geleceğe Güvenle Bakıyorum projesinin tanıtımında 650 öğrenciye asker selamı yaptırdı. 1. Lig ekibi Hatayspor dün yaptığı idmanda asker selamı yaparak desteğini gösterdi.

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