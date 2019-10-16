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1 puanı kurtardı

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Sörloth 1 puanı kurtardı
EURO 2020 elemelerinde dün 9 müsabaka oynandı. Trabzonspor'un santrforu Alexander Sörloth, ülkesi Norveç'i Romanya deplasmanında ipten aldı. 46'da oyuna giren Sörloth, 90+2'de skoru 1-1 e getirip eşitliği sağladı. İşte gecenin tüm sonuçları: D GRUBU: Cebelitarık-Gürcistan: 2-3, İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0, F GRUBU: Romanya-Norveç: 1-1, Faroe Adaları-Malta: 1-0, İsveç-İspanya: 1-1, G GRUBU: İsrail-Letonya: 3-1, J GRUBU: Finlandiya-Ermenistan: 3-0, Yunanistan-Bosna- Hersek: 2-1, Liechtenstein-İtalya: 0-5.
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Sörloth 1 puanı kurtardı
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