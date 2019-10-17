Linç kampanyası

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikleri için Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a ırkçı saldırılarda bulunanlar, bu kez Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren futbolcularımızı hedef tahtasına koydu...Türkiye'yi UEFA'ya şikâyet eden ülkeler arasında yer alan Almanya'daAyrıca ülkedeki Türk amatör takımlar için adeta 'asker selamı' alarmına geçen Almanlar, Türkspor Offenbach, Türkgücü Frankfurt, Türkspor Wiesbaden ve Vatanspor Bad Hamburg takımları hakkında soruşturma başlattı. Ju ventus'ta oynayanile Manchester City'nin yıldızı, sosyal medyada Barış Pınarı Harekâtı'na dair bir fotoğrafı beğendiği için gelen tepkiler sonrası beğenilerini geri aldılar.Avusturya'da da Özgürlük Partisi'nin genel başkanı Norbert Hofer Avusturya Milli Takımı'nda da oynayan Veli Kavlak'ın vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini söyledi.