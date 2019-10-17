Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikleri için Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a ırkçı saldırılarda bulunanlar, bu kez Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren futbolcularımızı hedef tahtasına koydu... Avrupa medyası küstah tavırlarla Türk oyuncular üzerinde linç kampanyası yürütürken, kulüpler de saçma hamlelerde bulunuyor.
Türkiye'yi UEFA'ya şikâyet eden ülkeler arasında yer alan Almanya'da St. Pauli Kulübü, Mehmetçiklerimize destek veren Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bırakırken, Schalke 04 de Ozan Kabak ile konu hakkında konuşulacağını açıkladı.
ALMANLAR ÇILDIRDI!
Ayrıca ülkedeki Türk amatör takımlar için adeta 'asker selamı' alarmına geçen Almanlar, Türkspor Offenbach, Türkgücü Frankfurt, Türkspor Wiesbaden ve Vatanspor Bad Hamburg takımları hakkında soruşturma başlattı. Ju ventus'ta oynayan Emre Can
ile Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan
, sosyal medyada Barış Pınarı Harekâtı'na dair bir fotoğrafı beğendiği için gelen tepkiler sonrası beğenilerini geri aldılar. Asker selamı veren Merih Demiral'ın ise İtalyan ekibi Juventus'tan gönderilmesi için kampanya başlatıldı.
Avusturya'da da Özgürlük Partisi'nin genel başkanı Norbert Hofer Avusturya Milli Takımı'nda da oynayan Veli Kavlak'ın vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini söyledi.