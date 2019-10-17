Mert Hakan için düğmeye basıldı

NOVAK

STURRİDGE

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor yönetimi devre arası ve sezon sonu transferi için harekete erken geçti. Geçtiğimiz günlerde scout ekibinin bir bölümü oyuncu izlemek için Brezilya'ya giderken, Türkiye içinde de birçok oyuncunun mercek altında olduğu ifade edildi. Bunların bir tanesi de Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş. Son 3 sezondur Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, bu sezon Süper Lig'de geride kalan 7 haftada en çok dikkat çeken futbolculardan biri olmayı başardı. Ligde 7 maçta da ilk 11'e giren ve üç tane de gol atan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonu bitmesi de Trabzonspor'un ona olan ilgisini arttıran faktörlerden biri.TRABZONSPOR, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı devam eden Obi Mikel takımdan ayrı yürüyüş yaptı. Yine ağrıları bulunan Novak ve Sturridge ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. İki oyuncunun ağrılarının önemli oranda geçtiği ancak kesin durumlarının maç günü belli olacağı belirtildi.