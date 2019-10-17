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Oyuna da ceza verecekler mi?

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Oyuna da ceza verecekler mi?
UEFA'NIN milli futbolcularımızın asker selamı vermeleri nedeniyle soruşturma başlatmasının ardından bu konuda örnekler art arda gün yüzüne çıkıyor. Üstelik bunlardan biri bizzat FIFA'nın lisans verdiği bir video oyununda yer aldı. FIFA'nın kendi adıyla lisansladığı bir oyunda dahi verilebilen asker selamına, UEFA'nın soruşturma başlatması Türkiye'ye uygulunan çifte standardı bir kez dahla kanıtlarken, Başakşehir Kulübü'nün Esports hesabı, "Dünyanın en çok satan video oyunundaki gol sevincini cezalandırmak mı? Ama niye?" diyerek soruşturmaya tepki gösterdi.
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