Paris’te ırkçı çok

Futbol tarihinin en iyi bekleri arasında gösterilen Dani Alves, Fransızlar hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. 2 sezon Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı oyuncu, Fransa'nın başkentinde yaşamaktansa Barcelona'yı tercih edeceğini belirterek, "Paris stresli bir şehir. 1 haftalığına giderseniz güzel bir gezi yaparsanız, ancak daha uzun kalırsanız sizi yorar. Paris'te çok ırkçı var. Bana ırkçılık yapamadılar çünkü cevaplarını sert vereceğimi biliyorlardı fakat arkadaşlarıma yapılanlara şahit oldum"
diye konuştu.