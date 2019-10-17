Paris’te ırkçı çok

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Futbol tarihinin en iyi bekleri arasında gösterilen Dani Alves, Fransızlar hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. 2 sezon Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı oyuncu, Fransa'nın başkentinde yaşamaktansa Barcelona'yı tercih edeceğini belirterek,diye konuştu.