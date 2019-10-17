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Real’e bile zor

Aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle iki haftadır takımla çalışmayan Falcao, Sivasspor maçında yok, ’e yetişmesi de şüpheli

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Real’e bile zor
Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 günde bir maç temposu Falcao'ya hiç yaramadı. Kasımpaşa ve Club Brugge maçlarında 90 dakika oynadıktan sonra Malatya'da dinlendirilen Falcao, Fenerbahçe ve PSG'ye karşı ilk 11'deydi. Bu iki maçta kendisini çok zorlayan Kolombiyalı golcü, aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanına götürülmedi. Milli arada düzelmesi beklenen Falcao iki haftadır takımla çalışmazken, 10 gün boyunca hızlı tempoda yürüyüş bile yapmadı. İki gündür fizyoterapistler eşliğinde çalışan 33 yaşındaki yıldız, ligde Sivas'a karşı kesin yok. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçına yetişmesi de zor. Teknik heyet ise Falcao'nun hazır olmadan oynaması halinde daha uzun süre takımdan ayrı kalmasından çekiniyor.
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