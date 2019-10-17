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'ten 'ya ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , Teknik Direktörü 'yı ziyaret etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 13:26
Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma ofisinde Şenol Güneş ve teknik ekibini ağırladı.

Ziyarette, Avcı ile Güneş'in Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

Abdullah Avcı, ziyaretle ilgili açıklamasında, "Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Milli takımımızın son başarıları nedeniyle Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen ziyaretin sonunda Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret
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