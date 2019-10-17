Son dakika: Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Mesut Özil'den transfer açıklaması!

İngiltere'de Arsenal forması giyen Mesut Özil, transfer konusundaki sessizliğini bozdu. Arsenal'dan Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Mesut Özil, bu konu hakkında ilk defa röportaj verdi. The Athletic'e konuşan Mesut Özil, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili net konuştu.

Mesut Özil röportajında, "Arsenal'dan ayrılmayacağım. 2021 yazına kadar sözleşmem var ve sözleşmem tamamlanan kadar burada kalacağım" dedi. Mesut Özil'in devre arasında Arsenal'dan ayrılabileceği, başta Fenerbahçe olmak üzere Avrupa ve ABD'den birçok takımın radarında olduğu yazılıyordu.

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