Son dakika haberi! Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve İsmail Ünal birleşti

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan isimlerden Serdal Adalı ve İsmail Ünal birleşme kararı aldı. Son dakika haberine göre; İsmail Ünal, Adalı lehine adaylıktan çekildi ve Serdal Adalı'nın başkan adaylığında yeni bir yönetim kurulu listesi hazırlanıyor.

İsmail Ünal'ın Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde ikinci başkanlık görevini alacağı öğrenildi.

Ünal'ın listesinde yer alan isimlerden Emin Önal'ın da Adalı'nın listesinde yer alacağı gelen haberler arasında.