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Son dakika haberi! 'ta ve birleşti

'ın başkanlık seçimine günler kala çok konuşulacak bir son dakika haberi!.. Siyah beyazlı kulübün başkan adaylarından ve birleşme kararı aldı. Adalı'nın başkan adaylığında liste hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 15:15
Son dakika haberi! Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve İsmail Ünal birleşti

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan isimlerden Serdal Adalı ve İsmail Ünal birleşme kararı aldı. Son dakika haberine göre; İsmail Ünal, Adalı lehine adaylıktan çekildi ve Serdal Adalı'nın başkan adaylığında yeni bir yönetim kurulu listesi hazırlanıyor.

İsmail Ünal'ın Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde ikinci başkanlık görevini alacağı öğrenildi.

Ünal'ın listesinde yer alan isimlerden Emin Önal'ın da Adalı'nın listesinde yer alacağı gelen haberler arasında.

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Son dakika haberi! Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve İsmail Ünal birleşti
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