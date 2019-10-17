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'ndan flaş kararı

, TFF ile imzalamış olduğu sözleşmesi feshedilen hakem 'nın itirazını oybirliği ile reddetti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 17:43
Tahkim Kurulu'ndan flaş Suat Arslanboğa kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan Suat Arslanboğa'nın itirazıyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Hakem Suat Arslanboğa'nın itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itiraz konusunda kurulumuzun görevsiz olması nedeniyle başvurunun reddine, oy birliği ile karar verilmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulunun önerisiyle, üst klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın TFF ile imzalamış olduğu 1 Ağustos 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel hakem sözleşmesini feshetmişti.

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Tahkim Kurulu'ndan flaş Suat Arslanboğa kararı
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