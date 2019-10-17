Yangını söndürmek için geliyorum

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak olağanüstü kongrede başkanlık için yarışacak olan Ahmet Nur Çebi, plan ve projelerini anlatırkenÇebi'nin açıklamalarından önemli bölümler şöyle: "Birinci vazifem, yozlaşmaya başlayan değerleri bu kuruma geri getirmek. Unutturulmaya çalışılan değerlerimiz var.Yeni bir kongre, yeni düzen ve devrim için göreve talibim. Mücadele etme isteğim ve hırsım var.Hedefim, borçları aşağı eğilmiş, faiz giderleri azaltılmış bir kulüp. Ekonomiyi hallederiz, kaybolmaya başlayan değerlerimizi ayakta tutmak zorundayız. Acı çekeceğiz, hep beraber çekeceğiz. Yangını söndürmek niyetiyle geliyorum. 19 yıldır birileri görevi bırakıyor ve aynı mantıkta olan birileri bu göreve devam ediyor."Bana mobbing uygulanırken sessiz kalan bir başkanla 7 yıl abi-kardeş ilişkisi yaşadım. 'Ben' diyen birisinden, 'Biz' demesini beklemek yanlıştı. Kırgınım ama geri gelip Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorum"en Şenol hocayla ekip değilmişim. 6.5 yıl kendisine hizmet etmiş ikinci başkanı için söylenecek bir şey değildi ama sürekli 'Ben' diyen birisinden 'Biz' demesini beklemek yanlıştı.7 senede çektiklerim ve ayrıldıktan sonraki 1 senede yaşadıklarım içimi yaktı.Stada bile davet edilmedim. Bazı arkadaşların bana saygısız tutumlarına, bana mobbing uygulanırken sessiz kalan bir başkanla 7 sene abi-kardeş ilişkisi yaşadım. Kırgınım ama geri gelip Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorum. Oluşan borçların benim dönemimde olduğunu iddia edenler var.ÇEBİ, geçtiğimiz sezonun devre arasında Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olma sürecinde kullandığı, "Burak Yılmaz kim? Ben tanımıyorum" sözlerine açıklık getirerek şunları söyledi: "Geçmiş dönemde Burak Yılmaz'ın tarzı ve tavrıyla ilgili çekincelerim vardı, doğru bulmadığım düşüncelerim vardı. Bugün itibariyle Burak'ın çok değiştiğini görüyorum. Beşiktaş'ın çok değerli bir futbolcusu. Burak çok değişti, kendisine teşekkür ediyorum. Eski Burak olsaydı ona taviz göstermezdim. Artık başımızın üstünde yeri var."FİKRET Orman'dan Ahmet Nur Çebi'nin kendisine yönelik açıklamalarına yanıt geldi. Orman, "Ahmet ağabey, dolduruşa gelerek bu açıklamayı yapmış olabilir. Ben aday değilim, lütfen beni polemiklerin içine sokmayın. Kendisiyle aramızda duygusal bir şey var, onun kırgınlığı yaşanıyor. Polemiğe girmek istemiyorum. Aday olacak arkadaşların projelerini anlatmaları lazım. Seçim bitince cevap vereceğim şeyler olursa veririm" ifadelerini kullandı."Abdullah Avcı'nın kötü hoca olduğuna inanmıyorum, devam etmeyi düşünüyorum. Zaten bu işi götüremeyeceğini görürse kendisine düşeni yapacaktır. Del Bosquelerin oluşturduğu maddi yük duruyor hâlâ. Geldiğimde Quaresma'nın bonservisi ödenmemişti. Birileri onun mutluluğunu yaşamak isterken acısını biz çektik. Bebeler, Alvesler geldi, oynadıkları dakikalar ortada. 326 milyon dolar borçla alındı bu kulüp. Yüzde 8 faizle senede yüzde 65 faiz ödendi. O arada stat bitti, iki şampiyonluk var. Başarıda bize pay vermeseler de camiadan hiçbir şey saklayamazsınız.""Gereken parayı 50 yıllık temlik yaparak bulabiliriz ancak çözüm bu değil. Kulübün menfaati için koalisyonu düşünebiliriz"HÜRSER Tekinoktay, Beşiktaş'ta yönetime gelmeleri halinde ekonomik sorunlara yoğunlaşacaklarının mesajını verdi. Tekinoktay, "1 yıl içinde 3 seçim yapılması normal değil.Bizim geçmişi bire kenara bırakıp, gelecek 20 yılın dizaynını yaparak bir ittifakla seçime girmemiz daha iyi olurdu.Pazartesi günü 3.5 milyar TL'yi kasaya koyabilirim. Biz de 50 yıllık temlik yapar parayı kasaya koyarız ama çözüm bu değil. Üretim modeli yok, tüketim modeli var" dedi.Serdal Adalı, kongredeki rakibi Ahmet Nur Çebi'nin kendisine yönelik eleştirilerini değerlendirdi. Çebi'nin mağdur edebiyatını bırakması gerektiğini dile getiren Adalı,Camiayı birleştirmek için yola çıkmış bir adamım. Görüyorum ki Sayın Çebi ayrıştırmaya çalışıyor" diye konuştu. Serdal Adalı, görevi bırakmaya hazırlanan Fikret Orman ile ilgili soru üzerine de "Ona hakkım helali hoş olsun" dedi.