Asker selamı bahane hazımsızlık harekâta

HİÇBİR

PRİM

VERMEYİZ

BUGÜN NELER OLDU

Almanlar gibi İtalyanlar da asker selamından duydukları rahatsızlığı açıkça dile getiriyor. Onlar da ülkelerinde forma giyen futbolcuları baskı altına almak derdinde. Ancak asker selamının bahane olduğu amacın, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'nda ortaya koyduğu kararlı tavra tepki olduğu adeta tescillendi. Milli takımda asker selamı verdiği için Hakan Çalhanoğlu'na İtalyanlar büyük tepki göstermiş, oyuncuyu Milan'dan göndermesi için kampanya başlatılmıştı. Oysa Hakan daha önce gol sevinçlerini bu selamla yapan Franck Kessie ve Alessio Romagnoli ile birlikte asker selamı vermiş, hiç kimse bu fotoğrafa tepki gösterme gereği duymamıştı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi 2019-20 akademik yıl açılış töreninde UEFA'nın milli takımın asker selamına soruşturma başlatmasına yönelik acıkmalarda bulundu. Kasapoğlu, "Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın, manipülatif hamlelerle algı operasyonlarına girdiğini görüyoruz. Buna gençlerimizin, halkımızın, her kesimin en güzel cevabı verdiğini de görüyoruz. Millet olarak hiçbir oyuna asla prim vermeyeceğimize inanıyoruz" dedi.