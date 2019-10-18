Beşiktaş: 68 - Ankaragücü: 8

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 101. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 100 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş 4-1 galip geldi. Sezonun ikinci yarısında İstanbul'daki müsabakada da Beşiktaş aynı sonuçla sahadan galip ayrıldı.

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 22 maçın 18'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.

BAŞKENTTE DE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 48 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 16 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip gelebildi.

Ankara'da son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, toplamda başkentte 74 kez rakibinin filelerini havalandırdı. Evindeki son 3 randevuyu kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise 35 golle rakibine karşılık verdi.

Bu arada, 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Geçen sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.

MKE ANKARAGÜCÜ, BAŞKENTTEKİ SON 14 MAÇTAN BİRİNİ KAZANABİLDİ

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile Ankara'da oynadığı son 14 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi.

Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, evinde sonraki 12 maçtan 10'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Taraflar arasında 2011-2012 sezonunda Ankara'da yapılan son lig maçı ise 0-0 sona erdi.