Efektif Fenerbahçe

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Ersun Yanal yönetiminde futbol anlayışını da tamamen değiştirdi. Maçların kontrolünü sürekli elinde tutan sarı-lacivertliler, istatistikleri ile de hem Süper Lig hem de Avrupa'daki 35 lig içinde zirveye tırmandı. Kanarya, Süper Lig'de efektif olarak topa sahip olma oranında en yüksek 10 maçın beşine adını yazdırıp ilk 3 sırayı daile kimseye bırakmadı. Gelelim Avrupa'daki emsallerine. Yanal'ın talebeleri InStats'ın oranlarına göre Avrupa'daki 35 lig içinde efektif olarak topla oynamada ortalama %67.2 ile 2. sırada. İlk sıradaki Stuttgart'ın (%67.3) sadece 0.1 oranında gerisinde kalan Kanarya 1 Temmuz-25 Eylül arasındaki araştırmada zirveye çıktı.Leverkusen (Bundesliga, Almanya) %67.3Fenerbahçe (Süper Lig, Türkiye) %67.2Rangers (Premiership, İskoçya) %66.7Stuttgart (2.Bundesliga, Almanya) %66.6S.Donetsk (Premier Lig, Ukrayna) %66.0