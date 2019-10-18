Evinde fırtına

Trabzonspor evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kâbus oldu. İç sahada en son 17 Şubat 2019'da Alanyaspor'a 2-0 yenilen bordo-mavililer, ardından ligde 8 ve dışarıda 11 olmak üzere 19 karşılaşmaya çıktı. 19 maçlık periyotta tek mağlubiyet alan Trabzonspor, iç sahada 8 maçta 22 puan toplarken, deplasmanda ise 11 mücadelede hanesine 20 puan yazdırdı.
Bordo-mavililer 2019-20 sezonunun geride kalan 7 haftalık bölümünde evinde oynadığı 3 maçın 2'sini kazanıp birinden beraberlikle ayrılarak 7 puan kazanırken, deplasmanda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı.
BORDO-MAVİ REKOR! 32 BİN KOMBİNE SATILDI
Bordo-mavili kulüp kombine satışında rekor kırdı. 32 bin kombine bilet satan Karadeniz ekibi, 15 milyon TL kazandı.
Geçen sezon 25 bin kombine satan Trabzonspor, bu sezon hem seyirci sayısını hem de gelirini artırırken kulüp de resmi siteden şu açıklamayı yaptı: "2019-2020 futbol sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir.
Tüm taraftarlarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."