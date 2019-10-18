Evinde fırtına

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kâbus oldu. İç sahada en son 17 Şubat 2019'da Alanyaspor'a 2-0 yenilen bordo-mavililer, ardından ligde 8 ve dışarıda 11 olmak üzere 19 karşılaşmaya çıktı. 19 maçlık periyotta tek mağlubiyet alanBordo-mavililer 2019-20 sezonunun geride kalan 7 haftalık bölümünde evinde oynadığı 3 maçın 2'sini kazanıp birinden beraberlikle ayrılarak 7 puan kazanırken, deplasmanda oynadığıBordo-mavili kulüp kombine satışında rekor kırdı.Geçen sezon 25 bin kombine satan Trabzonspor, bu sezon hem seyirci sayısını hem de gelirini artırırken kulüp de resmi siteden şu açıklamayı yaptı:Tüm taraftarlarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."