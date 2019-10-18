Fatih Terim’den zorunlu revizyon

Sivasspor maçında Fatih Terim bazı oyuncularını zorunlu bazılarını ise performanslarından dolayı değiştirecek. Sağ bekte cezalı Mariano'nun yerine Şener oynarken Nagatomo, formasını Ömer Bayram'a bırakıyor. Seri ile Nzonzi'nin orta sahada buluşacağı maçta milli takımdan yorgun dönen Feghouli de kulübeye gidiyor. Emre Mor'un sahada olacağı mücadelede sakatlıkları süren Falcao ve Lemina kadroya alınmadı.

Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala cezaları sonrasında kulübede buluşurken Hasan Şaş'ın da 8 maçlık cezası sona erdi. Teknik heyet yeniden kulübede olacak.

13

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 13 maçı da Aslan kazandı.

17

İki takım daha önce 26 kez karşı karşıya gelirken G.Saray 17 maçı kazandı. Sivas 5 kez güldü.

TİLKİ, FALCAO'NUN PEŞİNDE!

Sezon sonunda Fernando'yu G.Saray'dan kopartan, üstüne Banega'nın da transferine taş koyan Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi, şimdi de Falcao'nun peşine düştü. İspanyol sitesi Don Balon'un haberine göre, ocak ayında forvet transferi yapma kararı alan Sevilla'da Monchi, listesinin ilk sırasına Falcao'yu yazdı. Haberde, eldeki golcülerden verim alınamadığı, Kolombiyalı yıldızın da La Liga'yı iyi bilmesi, kalitesi ve tecrübesiyle öne çıktığı, Sevilla'nın bu transfer için Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi.

YARALI ASLAN'IN KONUĞU YİĞİDO

Süper Lig'de son 3 haftadır galip gelemeyen ve puan durumunda 10. sıraya kadar düşen Galatasaray, evinde konuk edeceği Sivasspor karşılaşmasıyla 8. haftayı açıyor. Türk Telekom Stadı'nda 32 galibiyet ve 7 beraberlik alan ve 39 maçtır yenilmeyen Aslan, rakip kaleye 99 gol gönderip 23 kez ise kendi ağlarından top çıkardı. Sarıkırmızılılar bugün Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadelede 20.30'da Yiğidolar ile kozlarını paylaşacak.

"TERİM BABAM GİBİ"

Aslan'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Fatih Terim'e övgüler yağdırdı. GS TV'ye açıklamalarda bulunan ve Terim'in her zaman kendisine baba gibi davrandığını belirten Sambacı, "Kolay bir sezon olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Kariyerim boyunca Fatih Hocayı kalbimde en özel yerde taşıyacağım" diye konuştu.