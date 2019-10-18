Fenerbahçe’de Max Kruse şoku

Fenerbahçe'de Emre ve Dirar'ın ardından Max Kruse'nin sakatlığı can sıktı. Pazartesi akşamı yapılan antrenmanda kasığında ağrı hisseden ve takımdan ayrılan Kruse, o günden bu yana henüz geri dönemedi. Ağrılarının devam etmesi nedeniyle salonda özel program uygulanan Kruse'nin pazar günü sahada olması zor görünüyor. Alman futbolcunun en iyi ihtimalle Denizli kafilesinde yer alacağı ancak yedek soyunabileceği bildirildi. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Ersun Yanal planlarını değiştirdi. Tecrübeli teknik adam orta alanda Luiz Gustavo'nun yanında Ozan Tufan'ı kullanacak. Forvet Vedat Muriqi'nin arkasında ise Miha Zajc görev yapacak.

MOSES&RODRİGUES 11'E DOĞRU

Fenerbahçe'nin sakatlıktan çıkan kanat oyuncuları Garry Rodrigues ve Victor Moses dün de takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü. İki oyuncu da pazartesi gününden bu yana tüm antrenmanlara katıldı ve oynayabilecek seviyede. Garry ve Moses ile ilgili son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek. Tecrübeli teknik adamın ikisini dahi aynı anda sahaya sürebileceği ifade ediliyor.

TAHKİM DE 'YOK' DEDİ FENERBAHÇE İTİRAZ ETTİ!

Fenerbahçe, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Alanyaspor maçı için yaptığı itirazın TFF tarafından reddedilmesinin ardından konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Ancak Tahkim de dün yaptığı toplantıda, TFF Yönetim Kurulu'nun kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı için itirazı geri çevirdi. Bu karar üzerine sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Fenerbahçe olarak karara saygı duymakla birlikte katılmadığımızı paylaşıyor; İlgili süreçte çelişkiler hakkında, hukuktan sorumlu yöneticimiz Sayın Alper Pirşen'in yarın (bugün) FBTV'de açıklamalarda bulunacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."