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'ye Emre ve Kruse'den iyi haber

, Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana grip olan Harun Tekin ile sakatlıkları bulunan ve de katıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 14:07
Fenerbahçe'ye Emre ve Kruse'den iyi haber

Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı aktarıldı.

Grip nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan Harun Tekin, takımla çalıştı. Milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından tedavi edilen Emre Belözoğlu ile kasığındaki ağrılar nedeniyle önceki antrenmanlarda özel programla çalışan Max Kruse de idmana katıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Denizli'ye hareket edecek.

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Fenerbahçe'ye Emre ve Kruse'den iyi haber
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