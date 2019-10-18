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'de maçı öncesi Visca belirsizliği

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 8. haftasında yarın 'yi ağırlayacak. 'de sakatlığı bulunan 'nın durumu maç gününde netlik kazanacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 10:14
Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı öncesi Visca belirsizliği

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Son 5 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile haftaya 11 puanla 6. sırada giriyor.

Konuk Göztepe ise 9 puanla 11. basamakta bulunuyor.

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Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca'nın durumu maç gününde netlik kazanacak.

Visca, Bosna Hersek'in, Finlandiya'yı 4-1 yendiği maçın 18. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.

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Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı öncesi Visca belirsizliği
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