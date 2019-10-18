Saygıları yok

BUGÜN NELER OLDU

Almanlar asker selamı üzerinden gurbetçilerimize baskı yaparken, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf yüzünden ırkçı saldırıya uğrayan ve Alman Milli Takımı'nı bırakmak zorunda olan Mesut Özil'den çarpıcı açıklamalar geldi.önemli açıklamalarda bulunanAlmanya'da büyük sorunlar var.Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben ona hak ettiği saygıyı göstereceğim.Almanya'da siyasetçiler bile bana karşı ırkçılıkta bulundu. Tanınmış kişilerin saldırısına uğradım ama takımdan birisi deerkes sustu.Irkçılık her zaman vardı ama insanlar bu durumu bir bahane olarak kullandılar.Almanya adına 9 sene futbol oynadım. Dünya Kupası'nı kazandım. İnsanlar beni sevmek zorunda değil fakat sadece