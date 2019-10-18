Saygıları yok

Almanlar asker selamı üzerinden gurbetçilerimize baskı yaparken, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf yüzünden ırkçı saldırıya uğrayan ve Alman Milli Takımı'nı bırakmak zorunda olan Mesut Özil'den çarpıcı açıklamalar geldi. İngiltere'de yayın yapan The Athletic'e verdiği röportajda
önemli açıklamalarda bulunan Özil, Almanya'daki ırkçılığı şu sözlerle yeniden gün yüzüne çıkardı:
Almanya'da büyük sorunlar var. Irkçılık artık ülkede yalnızca sağcı bir mesele değil, toplumun ortasına kaymıştır.
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben ona hak ettiği saygıyı göstereceğim. Almanya'da doğup büyüdüm ancak Türkiye de benim bir parçam.
Almanya'da siyasetçiler bile bana karşı ırkçılıkta bulundu. Tanınmış kişilerin saldırısına uğradım ama takımdan birisi de 'Hey, bu adam bizim oyuncumuz' diyerek beni savunmadı. H
erkes sustu.
Irkçılık her zaman vardı ama insanlar bu durumu bir bahane olarak kullandılar.
Almanya adına 9 sene futbol oynadım. Dünya Kupası'nı kazandım. İnsanlar beni sevmek zorunda değil fakat sadece Almanya için yaptıklarıma saygı duysunlar.