Suat Arslanboğa’nın itirazı oy birliği ile reddedildi

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki kötü yönetimi nedeniyle sözleşmesi iptal edilen hakem Suat Arslanboğa'nın yaptığı itirazı oy birliği ile reddetti. Kuruldan şu açıklama yapıldı: "Hakem Suat Arslanboğa'nın itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itiraz konusunda kurulumuzun görevsiz olması nedeniyle başvurunun reddine, oy birliği ile karar verilmiştir."
TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun önerisiyle, Arslanboğa'nın 31 Mayıs 2020'de biten profesyonel hakem sözleşmesini feshetmişti.