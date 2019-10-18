Suat Arslanboğa’nın itirazı oy birliği ile reddedildi

BUGÜN NELER OLDU

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki kötü yönetimi nedeniyle sözleşmesi iptal edilen hakem Suat Arslanboğa'nın yaptığı itirazı oy birliği ile reddetti. Kuruldan şu açıklama yapıldı:TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun önerisiyle, Arslanboğa'nın 31 Mayıs 2020'de biten profesyonel hakem sözleşmesini feshetmişti.