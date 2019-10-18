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’nın itirazı oy birliği ile reddedildi

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Suat Arslanboğa’nın itirazı oy birliği ile reddedildi
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki kötü yönetimi nedeniyle sözleşmesi iptal edilen hakem Suat Arslanboğa'nın yaptığı itirazı oy birliği ile reddetti. Kuruldan şu açıklama yapıldı: "Hakem Suat Arslanboğa'nın itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itiraz konusunda kurulumuzun görevsiz olması nedeniyle başvurunun reddine, oy birliği ile karar verilmiştir." TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun önerisiyle, Arslanboğa'nın 31 Mayıs 2020'de biten profesyonel hakem sözleşmesini feshetmişti.
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Suat Arslanboğa’nın itirazı oy birliği ile reddedildi
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