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’nda heyecan kaldığı yerden

’nda 4. tur maç programı açıklandı. , ile 30 Ekim Çarşamba günü saat 20:30’da karşılaşacak. A Spor üç gün boyunca tam 18 maçı şifresiz naklen yayınlayarak kupa heyecanını futbolseverlere ulaştıracak

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan kaldığı yerden
İşte kupa ve A Spor programı

29 EKİM SALI
13:00 Hekimoğlu Trabzon-Menemen
13:00 1074 Çankırı-Ç.Rize aspor
13:00 Altınordu-Amed SF
13:45 N.Anadolu-Antalya aspor
14:30 Eyüp-İH Konya aspor
16:30 Altay-Görelespor aspor
18:30 Adana-Diyarbekir aspor
20:30 A.Alanya-İnegöl aspor

30 EKİM ÇARŞAMBA
13:00 Van FK-Sancaktepe FK
13:00 Gümüşhane-Y.Samsun
13:00 Kastamonu1966-A. 24Erzincan aspor
13:30 Keçiörengücü-Siirt İÖİ
13:30 Payas-Manisa FK
13:45 Kemer 2003-Kasımpaşa aspor
14:00 F.Karagümrük-Bandırma
14:00 İstanbul-B.Çekmece Tepecik
14:00 Karacabey Bld-Tuzla
14:30 BŞB Erzurum-Bodrum Bld aspor
16:30 G.Birliği-Esenler Erok aspor
18:30 Göztepe AŞ-Sivas Bld aspor
20:30 Tarsus İY-Fenerbahçe aspor

31 EKİM PERŞEMBE
13:00 B.Özel İdare-Bursa aspor
13:45 B.Akademi-D.G.Sivas aspor
14:30 Kırklareli-MKE A.Gücü aspor
16:30 İM.Kayseri-Bayrampaşa aspor
18:30 G.Antep FK-Turgutlu aspor
20:30 Yukatel Denizli-İçel İ.Y. aspor
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Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan kaldığı yerden
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